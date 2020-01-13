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Вечером в понедельник, 13 января, в Николаеве на проспекте Центральном автомобиль ВАЗ 2109 сбил пешехода, переходившего улицу в неустановленном месте, сообщают НовостиN.
«Девятка» ехала по проспекту, со стороны улицы Садовой, в направлении Херсонского шоссе. За перекрестком с улицей 6-й Слободской, напротив ТЦ «Южный Буг», слева направо по ходу движения автомобиля на дорогу выбежала пожилая женщина. Водитель слишком поздно заметил пешехода и не успел затормозить.
В результате аварии пешеход — женщина лет 60-ти — была травмирована. С места происшествия «скорая помощь» увезла ее в БСМП. О состоянии пострадавшей пока ничего не известно.
Напомним, 12 ноября в районе пересечения проспекта Богоявленского и улицы Строителей водитель автомобиля «BMW» сбил насмерть пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном для этого месте.
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Вечером в понедельник, 13 января, в Николаеве на проспекте Центральном автомобиль ВАЗ 2109 сбил пешехода, переходившего улицу в неустановленном месте, сообщают НовостиN.
«Девятка» ехала по проспекту, со стороны улицы Садовой, в направлении Херсонского шоссе. За перекрестком с улицей 6-й Слободской, напротив ТЦ «Южный Буг», слева направо по ходу движения автомобиля на дорогу выбежала пожилая женщина. Водитель слишком поздно заметил пешехода и не успел затормозить.
В результате аварии пешеход — женщина лет 60-ти — была травмирована. С места происшествия «скорая помощь» увезла ее в БСМП. О состоянии пострадавшей пока ничего не известно.
Напомним, 12 ноября в районе пересечения проспекта Богоявленского и улицы Строителей водитель автомобиля «BMW» сбил насмерть пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном для этого месте.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
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Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
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