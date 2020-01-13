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В Киеве из-за порыва трубы теплотрассы у Ocean Plaza на улице Антоновича маршрутное такси провалилось под асфальт, пассажиры эвакуированы.
Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС города Киева.
«По улице Антоновича произошел подмыв асфальтового покрытия. Задними колесами провалилось маршрутное такси, из него были эвакуированы 4 пассажира, также из троллейбуса, который стоял рядом, были эвакуированы 3 пассажира. Никто не пострадал... Скорее всего, это прорыв теплотрассы, этим будут заниматься коммунальщики», - сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что из-за прорыва трубы в соседних ресторанах «Руккола» и «Хачапури и вино» выбило окна.
Также видео происшестия опубликовали в группе «Киев Оперативный» в Facebook.
На опубликованном видео видно, что территория рядом с торговым центром затоплена горячей водой. Залило также и первый этаж торгового центра. Как сообщается, людей эвакуируют из торгового центра.
На кассах супермаркета «Ашан» в ТЦ люди оставляли покупки на кассе и покидали помещение, которое начала заполнять горячая вода.
В соцсетях посетители ТЦ публикуют фото с места происшествия.
Напомним, 5 ноября, на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели, в центре Киева произошел прорыв трубы с горячей водой, в результате чего затопило улицу. Трубы в этом районе эксплуатируются почти 50 лет.
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В Киеве из-за порыва трубы теплотрассы у Ocean Plaza на улице Антоновича маршрутное такси провалилось под асфальт, пассажиры эвакуированы.
Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС города Киева.
«По улице Антоновича произошел подмыв асфальтового покрытия. Задними колесами провалилось маршрутное такси, из него были эвакуированы 4 пассажира, также из троллейбуса, который стоял рядом, были эвакуированы 3 пассажира. Никто не пострадал... Скорее всего, это прорыв теплотрассы, этим будут заниматься коммунальщики», - сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что из-за прорыва трубы в соседних ресторанах «Руккола» и «Хачапури и вино» выбило окна.
Также видео происшестия опубликовали в группе «Киев Оперативный» в Facebook.
На опубликованном видео видно, что территория рядом с торговым центром затоплена горячей водой. Залило также и первый этаж торгового центра. Как сообщается, людей эвакуируют из торгового центра.
На кассах супермаркета «Ашан» в ТЦ люди оставляли покупки на кассе и покидали помещение, которое начала заполнять горячая вода.
В соцсетях посетители ТЦ публикуют фото с места происшествия.
Напомним, 5 ноября, на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели, в центре Киева произошел прорыв трубы с горячей водой, в результате чего затопило улицу. Трубы в этом районе эксплуатируются почти 50 лет.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов