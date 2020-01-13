В Киеве из-за порыва трубы теплотрассы у Ocean Plaza на улице Антоновича маршрутное такси провалилось под асфальт, пассажиры эвакуированы.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС города Киева.

«По улице Антоновича произошел подмыв асфальтового покрытия. Задними колесами провалилось маршрутное такси, из него были эвакуированы 4 пассажира, также из троллейбуса, который стоял рядом, были эвакуированы 3 пассажира. Никто не пострадал... Скорее всего, это прорыв теплотрассы, этим будут заниматься коммунальщики», - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что из-за прорыва трубы в соседних ресторанах «Руккола» и «Хачапури и вино» выбило окна.

Также видео происшестия опубликовали в группе «Киев Оперативный» в Facebook.



На опубликованном видео видно, что территория рядом с торговым центром затоплена горячей водой. Залило также и первый этаж торгового центра. Как сообщается, людей эвакуируют из торгового центра.

На кассах супермаркета «Ашан» в ТЦ люди оставляли покупки на кассе и покидали помещение, которое начала заполнять горячая вода.

В соцсетях посетители ТЦ публикуют фото с места происшествия.

Напомним, 5 ноября, на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели, в центре Киева произошел прорыв трубы с горячей водой, в результате чего затопило улицу. Трубы в этом районе эксплуатируются почти 50 лет.





