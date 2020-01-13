Украинские эксперты идентифицировали тело одного из погибших при крушении самолета МАУ в Тегеране.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на свои источники.

По словам собеседника, первым удалось идентифицировать тело одного из пилотов.

Специалистам предстоит идентифицировать тела еще 10 граждан Украины. Они планируют завершить эти работы на этой неделе. После тела погибших будут доставлены в Украину.

Ранее сообщалось о том, что борт Министерства обороны Украины вернется из Тегерана только после завершения всех процедур и когда станет возможным забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в катастрофе самолета МАУ.