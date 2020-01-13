И.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы одной из областей попалась на предложения и предоставлении 25 тысяч долларов взятки руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что глава региональной ГНС предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять взятку в 25 тысяч долларов. В ответ тот должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением взяток от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в том числе уголовной.

Следствие задокументировало факт предоставления взятки, которая, учитывая утверждение самих подозреваемых, должна была стать первым траншем в дальнейшем «взаимодействии» с должностным лицом региональной прокуратуры.

13 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП и при содействии Офиса Генерального прокурора сообщили этому лицу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что в Николаеве будут судить члена региональной комиссии Николаевского отделения Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств, которого поймали на взятке в 40 тысяч гривен.