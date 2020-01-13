В результате прорыва трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza возросло число пострадавших до девяти человек.

Об этом передает РБК-Украина.

В частности, во время оперативного брифинга после аварии теплотрассы главный инженер «Киевтеплоэнерго» Юрий Паливода, сообщил, что у него есть информация о девяти пострадавших.

— По нашей информации девять человек с легкими ожогами, - отметил главный инженер.

Как уточнил заместитель руководителя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, часть людей из числа пострадавших была недалеко от места прорыва трубы, а часть были в маршрутке, которая также оказалась на месте прорыва теплосети.

— Пострадавших увезли в Киевскую клиническую больницу, в областную больницу... Это та информация по потерпевших, которая у нас есть. Сейчас работают медики, оказывают помощь, - сказал Юрий Паливода.

Как сообщалось, в Киеве из-за порыва трубы теплотрассы у «Ocean Plaza» на улице Антоновича маршрутное такси провалилось под асфальт, пассажиры эвакуированы.