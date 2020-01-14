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Глава налоговой службы Украины Сергей Верланов отстранил все руководство Одесского областного управления ГНС после коррупционного скандала, в который попала его начальница.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
— Услышанное и увиденное является недопустимым. Любые проявления коррупции и злоупотреблений в рядах налоговой будут искоренены… Отстраняю все руководство ГНС в Одесской области от исполнения обязанностей и инициирую внутреннее служебное расследование в отношении указанных фактов, — написал Сергей Верланов.
Он добавил, что также начинает «проверку руководящего состава центрального аппарата ГНС и территориальных органов на предмет коррупции и неправомерных действий по отношению к бизнесменам».
— Гарантирую НАБУ и другим правоохранительным органам полное сотрудничество и буду благодарен за информацию, которая позволит ГНС очистить свои ряды от недобросовестных и коррумпированных сотрудников, — написал Сергей Верланов.
На официальном сайте ГНС Одесской области указано, что должность и.о. начальника отдела занимает Наталья Чеботарева.
Ранее сообщалось, что НАБУ разоблачило на взятке и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы одной из областей.
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Глава налоговой службы Украины Сергей Верланов отстранил все руководство Одесского областного управления ГНС после коррупционного скандала, в который попала его начальница.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
— Услышанное и увиденное является недопустимым. Любые проявления коррупции и злоупотреблений в рядах налоговой будут искоренены… Отстраняю все руководство ГНС в Одесской области от исполнения обязанностей и инициирую внутреннее служебное расследование в отношении указанных фактов, — написал Сергей Верланов.
Он добавил, что также начинает «проверку руководящего состава центрального аппарата ГНС и территориальных органов на предмет коррупции и неправомерных действий по отношению к бизнесменам».
— Гарантирую НАБУ и другим правоохранительным органам полное сотрудничество и буду благодарен за информацию, которая позволит ГНС очистить свои ряды от недобросовестных и коррумпированных сотрудников, — написал Сергей Верланов.
На официальном сайте ГНС Одесской области указано, что должность и.о. начальника отдела занимает Наталья Чеботарева.
Ранее сообщалось, что НАБУ разоблачило на взятке и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы одной из областей.
Глава региональной налоговой предложила руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры ежемесячную плату в размере $25 тысяч за невмешательство в дела налоговой.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
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Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
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Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
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У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов