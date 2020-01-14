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Киевгоргосадминистрация намерена компенсировать ущерб водителям, чьи автомобили были повреждены из-за прорыва теплосети возле «Ocean Plaza».
Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев во время брифинга, пишет Укринформ.
— Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки, - сказал Пантелеев.
По его словам, повреждения автомобилей будут обследованы специальной комиссией.
Напомним, в Киеве в понедельник вечером из-за порыва трубы теплотрассы на улице Антоновича маршрутное такси провалилось под асфальт. Горячая вода из теплосети попала также в магазин «Ашан» и первые этажи ТРЦ «Ocean Plaza», частично затопив его. Пострадали 9 человек.
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Киевгоргосадминистрация намерена компенсировать ущерб водителям, чьи автомобили были повреждены из-за прорыва теплосети возле «Ocean Plaza».
Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев во время брифинга, пишет Укринформ.
— Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки, - сказал Пантелеев.
По его словам, повреждения автомобилей будут обследованы специальной комиссией.
Напомним, в Киеве в понедельник вечером из-за порыва трубы теплотрассы на улице Антоновича маршрутное такси провалилось под асфальт. Горячая вода из теплосети попала также в магазин «Ашан» и первые этажи ТРЦ «Ocean Plaza», частично затопив его. Пострадали 9 человек.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов