Киевгоргосадминистрация намерена компенсировать ущерб водителям, чьи автомобили были повреждены из-за прорыва теплосети возле «Ocean Plaza».

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев во время брифинга, пишет Укринформ.

— Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки, - сказал Пантелеев.

По его словам, повреждения автомобилей будут обследованы специальной комиссией.

Напомним, в Киеве в понедельник вечером из-за порыва трубы теплотрассы на улице Антоновича маршрутное такси провалилось под асфальт. Горячая вода из теплосети попала также в магазин «Ашан» и первые этажи ТРЦ «Ocean Plaza», частично затопив его. Пострадали 9 человек.