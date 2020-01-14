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Главное управление Нацполиции в Николаевской области просит николаевцев сообщать об обстоятельствах нападения на трамвай, которое произошло вчера, 13 января.
Как сообщает пресс-служба полиции, информацию можно предоставить в Заводский отдел полиции по телефонам: (0512) 34-11-98 или на 102.
Отмечается, что факты о происшествии внесены в журнал Единого учета. Решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации.
Напомним, вечером, 13 января, в Николаеве неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами. Пострадавших нет.
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Главное управление Нацполиции в Николаевской области просит николаевцев сообщать об обстоятельствах нападения на трамвай, которое произошло вчера, 13 января.
Как сообщает пресс-служба полиции, информацию можно предоставить в Заводский отдел полиции по телефонам: (0512) 34-11-98 или на 102.
Отмечается, что факты о происшествии внесены в журнал Единого учета. Решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации.
Напомним, вечером, 13 января, в Николаеве неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами. Пострадавших нет.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов