Главное управление Нацполиции в Николаевской области просит николаевцев сообщать об обстоятельствах нападения на трамвай, которое произошло вчера, 13 января.

Как сообщает пресс-служба полиции, информацию можно предоставить в Заводский отдел полиции по телефонам: (0512) 34-11-98 или на 102.

Отмечается, что факты о происшествии внесены в журнал Единого учета. Решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации.

Напомним, вечером, 13 января, в Николаеве неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами. Пострадавших нет.