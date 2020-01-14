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Состоянием на утро вторника, в районе порыва теплосети по ул.Антоновича, произошедшего накануне вечером, подтоплений нет, работа ТРЦ Ocean Plaza временно приостановлена, проводятся ремонтно-восстановительные работы.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.
— По состоянию на 7:00 14 января подтоплений нет, вода сошла самотеком, работа торгового центра временно приостановлена. Аварийно-коммунальными службами проводятся ремонтно-восстановительные работы. Теплоснабжение потребителям подается по обводным веткам теплосети, – говорится в сводке на сайте службы во вторник утром.
Согласно информации ГСЧС, спасены 13 человек (4 человека из маршрутного такси, которое попало в яму вследствие подмыва асфальтового покрытия, 3 человека с рядом стоящего троллейбуса и 6 с первого этажа торгового центра).
— В результате происшествия 7 человек с термическими ожогами конечностей госпитализированы в больницу, – сказано в сообщении.
От ГСЧС привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники.
Как сообщалось, вечером в понедельник 13 января возле станции метро Лыбедская в Голосеевском районе Киева в районе торгово-развлекательного центра Ocean Plaza прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и нижний этаж ТРЦ.
Сотрудники ГСЧС эвакуировали 13 человек. Всего пострадало 10 человек, 7 из которых были госпитализированы.
Кроме того, спасатели изъяли провалившийся микроавтобус из образовавшегося в дорожном полотне провала.
Движение транспорта в районе ЧП частично ограничено.
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Состоянием на утро вторника, в районе порыва теплосети по ул.Антоновича, произошедшего накануне вечером, подтоплений нет, работа ТРЦ Ocean Plaza временно приостановлена, проводятся ремонтно-восстановительные работы.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.
— По состоянию на 7:00 14 января подтоплений нет, вода сошла самотеком, работа торгового центра временно приостановлена. Аварийно-коммунальными службами проводятся ремонтно-восстановительные работы. Теплоснабжение потребителям подается по обводным веткам теплосети, – говорится в сводке на сайте службы во вторник утром.
Согласно информации ГСЧС, спасены 13 человек (4 человека из маршрутного такси, которое попало в яму вследствие подмыва асфальтового покрытия, 3 человека с рядом стоящего троллейбуса и 6 с первого этажа торгового центра).
— В результате происшествия 7 человек с термическими ожогами конечностей госпитализированы в больницу, – сказано в сообщении.
От ГСЧС привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники.
Как сообщалось, вечером в понедельник 13 января возле станции метро Лыбедская в Голосеевском районе Киева в районе торгово-развлекательного центра Ocean Plaza прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и нижний этаж ТРЦ.
Сотрудники ГСЧС эвакуировали 13 человек. Всего пострадало 10 человек, 7 из которых были госпитализированы.
Кроме того, спасатели изъяли провалившийся микроавтобус из образовавшегося в дорожном полотне провала.
Движение транспорта в районе ЧП частично ограничено.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов