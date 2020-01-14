Об этом пишет Громадське со ссылкой на The New York Times.

Попытки взлома сайтов Burisma начались в ноябре 2019 года, когда в США набирал обороты скандал вокруг импичмента Трампа и новости о его попытках оказать давление на Украину для расследования против сына Джо Байдена.

До сих пор точно неизвестно, что именно искали россияне и нашли ли они желаемое. Однако эксперты считают, что сроки и масштабы атак свидетельствуют о том, что хакеры искали потенциально компрометирующие материалы, связанные с Байденом. Возможно, ту информацию, которую хотел получить Трамп от Украины, когда настаивал на расследовании в отношении Burisma и Байдену.

Как отмечает издание, нынешняя тактика взлома россиян очень похожа на ту, которой пользовались во время взлома электронной почты Хиллари Клинтон и других демократов перед президентскими выборами 2016 года.

Тогда, получив электронные письма из почтовых ящиков представителей Демократической партии, россияне использовали троллей для распространения и раскрутки материала, и выстраивали ситуацию «эхо-камеры», чтобы расширить свое влияние.

И тогда, и теперь взломом занимались российские хакеры из военной разведки РФ и частные лица, которые были известны под псевдонимом Fancy Bear. Они использовали фишинговые электронные письма, предназначенные для кражи имен пользователей и паролей.

В этом случае хакеры создали поддельные веб-сайты, имитирующие страницы для входа на сайты дочерних предприятий Burisma и отправляли сотрудникам письма, имитирующие сообщения от компании. Именно таким способом они получали данные пользователей, говорят в фирме по безопасности Area1, специалисты которой и обнаружили эти попытки взлома.

«Атаки были успешными», — отмечает Орен Фальковиц, основатель Area1, который раньше работал в Агентстве национальной безопасности.

На данный момент, ни Burisma, ни российское правительство не прокомментировали информацию о хакерских атаках.

Ранее, неизвестные взломали американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, и разместили на его главной странице заявления в поддержку Ирана и против американского лидера Дональда Трампа.