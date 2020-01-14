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В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0, толчки ощущались в Токио, возле Фукусимы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Kyodo News.
Эпицентр подземных толчков находился неподалеку от Токио - в соседней префектуре Ибараки. Подземные толчки ощутили также жители префектур Тотиги, Тиба и Фукусима.
— Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в восточной Японии, включая мегаполис Токио утром во вторник, - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угрозу цунами не объявляли.
В 2011 году произошло землетрясение в префектуре Фукусима, силой 6,6. Эпицентр землетрясения располагался на территории острова Хонсю в 17 км на юго-запад от поселения Исикава и в 161 км к северо-востоку от столицы Японии - Токио. Это землетрясение было самым сильным среди континентальных.
В докладе Комитета по изучению землетрясений в сентябре 2011 года подтвердили гибель четырех человек во время землетрясения. В то время как Геологическая служба США указывает на гибель семерых человек.
Напомним, летом 2019 года в Японии двадцать шесть человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6.7 балла.
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В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0, толчки ощущались в Токио, возле Фукусимы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Kyodo News.
Эпицентр подземных толчков находился неподалеку от Токио - в соседней префектуре Ибараки. Подземные толчки ощутили также жители префектур Тотиги, Тиба и Фукусима.
— Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в восточной Японии, включая мегаполис Токио утром во вторник, - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угрозу цунами не объявляли.
В 2011 году произошло землетрясение в префектуре Фукусима, силой 6,6. Эпицентр землетрясения располагался на территории острова Хонсю в 17 км на юго-запад от поселения Исикава и в 161 км к северо-востоку от столицы Японии - Токио. Это землетрясение было самым сильным среди континентальных.
В докладе Комитета по изучению землетрясений в сентябре 2011 года подтвердили гибель четырех человек во время землетрясения. В то время как Геологическая служба США указывает на гибель семерых человек.
Напомним, летом 2019 года в Японии двадцать шесть человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6.7 балла.
|
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