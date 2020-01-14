Вчера, 13 января, в Николаеве женщина из-за курения в постели едва не сожгла квартиру.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

В Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Большая Морская в Николаеве. На место происшествия выезжали два отделения 2 государственной пожарно-спасательной части.

— При проведении разведки пожарные обнаружили хозяйку квартиры и вывели ее на свежий воздух. Пожарные локализовали пожар подручными средствами причиной пожара стало курение женщины в постели.От ГСЧС работало 2 единицы техники и 9 человек. также привлекались сотрудники полиции, - сказано в сообщении.

Напомним, в мае 2019 года на Николаевщине из-за курения в постели мужчина сгорел в собственном доме.