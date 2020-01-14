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Вчера, 13 января, в Николаеве женщина из-за курения в постели едва не сожгла квартиру.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.
В Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Большая Морская в Николаеве. На место происшествия выезжали два отделения 2 государственной пожарно-спасательной части.
— При проведении разведки пожарные обнаружили хозяйку квартиры и вывели ее на свежий воздух. Пожарные локализовали пожар подручными средствами причиной пожара стало курение женщины в постели.От ГСЧС работало 2 единицы техники и 9 человек. также привлекались сотрудники полиции, - сказано в сообщении.
Напомним, в мае 2019 года на Николаевщине из-за курения в постели мужчина сгорел в собственном доме.
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Вчера, 13 января, в Николаеве женщина из-за курения в постели едва не сожгла квартиру.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.
В Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Большая Морская в Николаеве. На место происшествия выезжали два отделения 2 государственной пожарно-спасательной части.
— При проведении разведки пожарные обнаружили хозяйку квартиры и вывели ее на свежий воздух. Пожарные локализовали пожар подручными средствами причиной пожара стало курение женщины в постели.От ГСЧС работало 2 единицы техники и 9 человек. также привлекались сотрудники полиции, - сказано в сообщении.
Напомним, в мае 2019 года на Николаевщине из-за курения в постели мужчина сгорел в собственном доме.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
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|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
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