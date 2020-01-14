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В Иране задержали и арестовали несколько человек, подозреваемых по делу украинского Boeing 737, который был сбит 8 января.
Об этом заявил представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили, передает Reuters.
Он не сообщил подробности и не уточнил, сколько именно человек задержаны и кто они.
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что власти проведут тщательное расследование крушения самолета.
— Это была непростительная ошибка. Один конкретный человек не может нести ответственность за авиакатастрофу, - подчеркнул он.
Напомним, Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект. После чего иранские студенты в Тегеране устроили акцию протеста из-за уничтожения пассажирского самолета, который летел из Тегерана в Киев.
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В Иране задержали и арестовали несколько человек, подозреваемых по делу украинского Boeing 737, который был сбит 8 января.
Об этом заявил представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили, передает Reuters.
Он не сообщил подробности и не уточнил, сколько именно человек задержаны и кто они.
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что власти проведут тщательное расследование крушения самолета.
— Это была непростительная ошибка. Один конкретный человек не может нести ответственность за авиакатастрофу, - подчеркнул он.
Напомним, Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект. После чего иранские студенты в Тегеране устроили акцию протеста из-за уничтожения пассажирского самолета, который летел из Тегерана в Киев.
|
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|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
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