В Иране задержали и арестовали несколько человек, подозреваемых по делу украинского Boeing 737, который был сбит 8 января.

Об этом заявил представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили, передает Reuters.

Он не сообщил подробности и не уточнил, сколько именно человек задержаны и кто они.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что власти проведут тщательное расследование крушения самолета.

— Это была непростительная ошибка. Один конкретный человек не может нести ответственность за авиакатастрофу, - подчеркнул он.

Напомним, Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект. После чего иранские студенты в Тегеране устроили акцию протеста из-за уничтожения пассажирского самолета, который летел из Тегерана в Киев.

