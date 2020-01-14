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Экологи со Шри-Ланки заявили, что в 2019 году в стране умерло рекордное количество слонов — 361 особь.
Об этом сообщила эколог из движения «За землю и сельскохозяйственную реформу» Шри-Ланки Саджима Чемикара, пишет ВВС.
По ее словам, это самый высокий показатель смертности слонов с момента получения Шри-Ланкой независимости в 1948 году. При этом 85% животных убили люди.
Как отметила эколог, из-за расширения сельскохозяйственных угодий и сел в стране сокращаются запасы пищи и воды для слонов. Фермеры, чтобы уберечь урожай от животных, убивают их, используя электрические заборы и взрывчатку, замаскированную под еду.
ВВС пишет, что чиновники Шри-Ланки для решения проблемы обещают установить заборы между местами проживания слонов и людей.
Отметим, по подсчетам экологов, сейчас на Шри-Ланке есть около 7500 диких слонов.
Напомним, что в одном из национальных парков Зимбабве за последние два месяца умерли по меньшей мере 55 слонов от голода и сильной засухи.
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Экологи со Шри-Ланки заявили, что в 2019 году в стране умерло рекордное количество слонов — 361 особь.
Об этом сообщила эколог из движения «За землю и сельскохозяйственную реформу» Шри-Ланки Саджима Чемикара, пишет ВВС.
По ее словам, это самый высокий показатель смертности слонов с момента получения Шри-Ланкой независимости в 1948 году. При этом 85% животных убили люди.
Как отметила эколог, из-за расширения сельскохозяйственных угодий и сел в стране сокращаются запасы пищи и воды для слонов. Фермеры, чтобы уберечь урожай от животных, убивают их, используя электрические заборы и взрывчатку, замаскированную под еду.
ВВС пишет, что чиновники Шри-Ланки для решения проблемы обещают установить заборы между местами проживания слонов и людей.
Отметим, по подсчетам экологов, сейчас на Шри-Ланке есть около 7500 диких слонов.
Напомним, что в одном из национальных парков Зимбабве за последние два месяца умерли по меньшей мере 55 слонов от голода и сильной засухи.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов