Экологи со Шри-Ланки заявили, что в 2019 году в стране умерло рекордное количество слонов — 361 особь.

Об этом сообщила эколог из движения «За землю и сельскохозяйственную реформу» Шри-Ланки Саджима Чемикара, пишет ВВС.

По ее словам, это самый высокий показатель смертности слонов с момента получения Шри-Ланкой независимости в 1948 году. При этом 85% животных убили люди.

Как отметила эколог, из-за расширения сельскохозяйственных угодий и сел в стране сокращаются запасы пищи и воды для слонов. Фермеры, чтобы уберечь урожай от животных, убивают их, используя электрические заборы и взрывчатку, замаскированную под еду.

ВВС пишет, что чиновники Шри-Ланки для решения проблемы обещают установить заборы между местами проживания слонов и людей.

Отметим, по подсчетам экологов, сейчас на Шри-Ланке есть около 7500 диких слонов.

Напомним, что в одном из национальных парков Зимбабве за последние два месяца умерли по меньшей мере 55 слонов от голода и сильной засухи.