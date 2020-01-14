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В метрополитене итальянского города Неаполь столкнулись три поезда в следствии чего пострадали 13 человек.
Об этом сообщает местное издание Il Mattino во вторник, 14 января.
Отмечается, авария произошла в северной части города на наземном участке путей между станциями Colli Aminei и Piscinola. Один из составов был без пассажиров.
Как сообщает городская транспортная компания, остановлено движение поездов на одной из трех, желтой ветке местного метро. Для эвакуации пострадавших были закрыты три ближайшие станции. Всего в больницы попали 13 человек, включая машинистов составов.
По предварительным данным, причиной столкновения стала человеческая ошибка.
Напомним, в американском штате Иллинойс товарный поезд сошел с рельсов и загорелся.
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В метрополитене итальянского города Неаполь столкнулись три поезда в следствии чего пострадали 13 человек.
Об этом сообщает местное издание Il Mattino во вторник, 14 января.
Отмечается, авария произошла в северной части города на наземном участке путей между станциями Colli Aminei и Piscinola. Один из составов был без пассажиров.
Как сообщает городская транспортная компания, остановлено движение поездов на одной из трех, желтой ветке местного метро. Для эвакуации пострадавших были закрыты три ближайшие станции. Всего в больницы попали 13 человек, включая машинистов составов.
По предварительным данным, причиной столкновения стала человеческая ошибка.
Напомним, в американском штате Иллинойс товарный поезд сошел с рельсов и загорелся.
|
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У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов