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В Полтавской области от столбняка умерла женщина.
Об этом сообщается на странице Центра общественного здоровья Украины в Facebook.
Сообщается, что женщина обратилась за медицинской помощью на восьмой день после получения травмы. У нее среди симптомов были спазм лицевых мышц, ригидность мышц шеи и затруднение дыхания. Ее оперативно госпитализировали и провели хирургическую обработку раны, однако женщина умерла.
Также сообщается, что за 11 месяцев 2019 году в Украине зарегистрировано 15 случаев столбняка, из которых один летальный. Данных о прививках у умершего не было.
В Минздраве напоминают, что единственным способом защиты от столбняка является вакцинация.
Напомним, что в Николаевской области от тяжелой формы бешенства умер мужчина, которого укусила собака.
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В Полтавской области от столбняка умерла женщина.
Об этом сообщается на странице Центра общественного здоровья Украины в Facebook.
Сообщается, что женщина обратилась за медицинской помощью на восьмой день после получения травмы. У нее среди симптомов были спазм лицевых мышц, ригидность мышц шеи и затруднение дыхания. Ее оперативно госпитализировали и провели хирургическую обработку раны, однако женщина умерла.
Также сообщается, что за 11 месяцев 2019 году в Украине зарегистрировано 15 случаев столбняка, из которых один летальный. Данных о прививках у умершего не было.
В Минздраве напоминают, что единственным способом защиты от столбняка является вакцинация.
Напомним, что в Николаевской области от тяжелой формы бешенства умер мужчина, которого укусила собака.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов