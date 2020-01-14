Врач Киевской городской клинической больницы №2 рассказал о состоянии пострадавших, попавших в больницу вследствие прорыва трубы с горячей водой у Ocean Plaza в Киеве.

Об этом пишет hromadske.

— Проводится местное лечение ран, то есть, раны лечатся под специальными покрытиями, под повязками, которые одновременно обезболивают раневую поверхность и способствуют эпителизации, заживлению этих ран. А также проводится инфузионная терапия, антибиотикотерапия, это общее лечение, которое получают больные в таком состоянии с такой площадью ран, - рассказал заместитель главного врача Андрей Жернов.

Напомним, вечером 13 января на ул. Антоновича в Киеве прорвало трубу с горячей водой. В результате порыва кипяток покрыл проезжую часть дороги и образовались ямы. Горячая вода из теплосети попала на нулевой этаж магазина «Ашан» и первый этаж ТРЦ «Ocean Plaza». Всех работников и посетителей эвакуировали. По информации медиков, в результате происшествия пострадали 9 человек.