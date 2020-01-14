Об этом передает The Sydney Morning Herald.

Министер охраны окружающей среды Сюзан Лей заявила, что популяция коал в Австралии получила «чрезвычайный удар» из-за пожаров.

Больше всего коалы пострадали на севере штата Новый Южный Уэльс и юго-востоке Квинсленда.

Напомним, что 8 ноября, по стечению высокой температуры (35 градусов Цельсия) и сильных ветров на территории двух штатов возникло сразу 99 локальных пожаров. Позже власти австралийских штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд объявили чрезвычайное положение из-за катастрофического «уровня лесных пожаров» в регионе — впервые за последние 10 лет. По последним данным, пожары охватили не менее пяти штатов. Погибли 23 человека и более миллиарда животных.

Австралийская национальная служба парков и дикой природы организовала доставку еды для животных, живущих в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от масштабных лесных пожаров.