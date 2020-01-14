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В некоторых регионах Австралии коал могут причислить к животным, которые находятся под угрозой исчезновения из-за масштабных пожаров в стране.
Об этом передает The Sydney Morning Herald.
Министер охраны окружающей среды Сюзан Лей заявила, что популяция коал в Австралии получила «чрезвычайный удар» из-за пожаров.
Больше всего коалы пострадали на севере штата Новый Южный Уэльс и юго-востоке Квинсленда.
Напомним, что 8 ноября, по стечению высокой температуры (35 градусов Цельсия) и сильных ветров на территории двух штатов возникло сразу 99 локальных пожаров. Позже власти австралийских штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд объявили чрезвычайное положение из-за катастрофического «уровня лесных пожаров» в регионе — впервые за последние 10 лет. По последним данным, пожары охватили не менее пяти штатов. Погибли 23 человека и более миллиарда животных.
Австралийская национальная служба парков и дикой природы организовала доставку еды для животных, живущих в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от масштабных лесных пожаров.
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В некоторых регионах Австралии коал могут причислить к животным, которые находятся под угрозой исчезновения из-за масштабных пожаров в стране.
Об этом передает The Sydney Morning Herald.
Министер охраны окружающей среды Сюзан Лей заявила, что популяция коал в Австралии получила «чрезвычайный удар» из-за пожаров.
Больше всего коалы пострадали на севере штата Новый Южный Уэльс и юго-востоке Квинсленда.
Напомним, что 8 ноября, по стечению высокой температуры (35 градусов Цельсия) и сильных ветров на территории двух штатов возникло сразу 99 локальных пожаров. Позже власти австралийских штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд объявили чрезвычайное положение из-за катастрофического «уровня лесных пожаров» в регионе — впервые за последние 10 лет. По последним данным, пожары охватили не менее пяти штатов. Погибли 23 человека и более миллиарда животных.
Австралийская национальная служба парков и дикой природы организовала доставку еды для животных, живущих в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от масштабных лесных пожаров.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов