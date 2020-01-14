Общественное движение Чесно зафиксировало первые случаи кнопкодавства на первом пленарном заседании Верховной Рады в 2020 году.

Об этом сообщает Новое Время.

На заседании во вторник, 14 января, внефракционный народный депутат Вадим Новинский зарегистрировал нардепа Мусу Магомедова.

Нардеп Дмитрий Шпенов при регистрации нажал на кнопку за отсутствующего депутата Дмитрия Шенцева.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за умышленное голосование на пленарном заседании народным депутатом Верховной Рады вместо другого парламентария.