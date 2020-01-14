|Скорость ветра:
|0.5 м/с
|Восход солнца:
|07:34
|Заход солнца:
|16:27
|Температура завтра:
|+4 C°
|Скорость ветра:
|0 м/с
|Восход солнца:
|07:53
|Заход солнца:
|16:20
|Температура завтра:
|+5 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.8 грн
|24.2 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.8 грн
Общественное движение Чесно зафиксировало первые случаи кнопкодавства на первом пленарном заседании Верховной Рады в 2020 году.
Об этом сообщает Новое Время.
На заседании во вторник, 14 января, внефракционный народный депутат Вадим Новинский зарегистрировал нардепа Мусу Магомедова.
Нардеп Дмитрий Шпенов при регистрации нажал на кнопку за отсутствующего депутата Дмитрия Шенцева.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за умышленное голосование на пленарном заседании народным депутатом Верховной Рады вместо другого парламентария.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Общественное движение Чесно зафиксировало первые случаи кнопкодавства на первом пленарном заседании Верховной Рады в 2020 году.
Об этом сообщает Новое Время.
На заседании во вторник, 14 января, внефракционный народный депутат Вадим Новинский зарегистрировал нардепа Мусу Магомедова.
Нардеп Дмитрий Шпенов при регистрации нажал на кнопку за отсутствующего депутата Дмитрия Шенцева.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за умышленное голосование на пленарном заседании народным депутатом Верховной Рады вместо другого парламентария.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов