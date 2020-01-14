В Березанский отдел полиции поступило сообщение от частного предпринимателя о совершении разбойного нападения на его магазин.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

По словам заявителя, злоумышленник, угрожая ножом 35-летней продавщице, завладел выручкой магазина в сумме 650 гривен. После того, как нападающий ушел, женщина позвонила хозяину, а затем – и в полицию.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По факту разбойного нападения следователи Березанского отдела полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 187 УК Украины.

Опросив пострадавшую и получив приметы нападавшего, в течение суток оперуполномоченный уголовного розыска совместно с участковым офицером Березанского ОП установили причастного к преступлению. Им оказался 37-летний ранее судимый житель поселка Красное.

По согласованию с прокуратурой, следователи сообщили мужчине о подозрении в преступлении. Орудие преступления – нож и другие вещественные доказательства — правоохранители изъяли.

По словам подозреваемого, украденные деньги он потратил на еду.

Ранее сообщалось, что 6 января из автомобиля 34-летнего мужчины в Заводском районе Николаева неизвестный похитил сумку с 70 тысячами гривен и его пневматический пистолет.