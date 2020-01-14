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В Березанский отдел полиции поступило сообщение от частного предпринимателя о совершении разбойного нападения на его магазин.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
По словам заявителя, злоумышленник, угрожая ножом 35-летней продавщице, завладел выручкой магазина в сумме 650 гривен. После того, как нападающий ушел, женщина позвонила хозяину, а затем – и в полицию.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По факту разбойного нападения следователи Березанского отдела полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 187 УК Украины.
Опросив пострадавшую и получив приметы нападавшего, в течение суток оперуполномоченный уголовного розыска совместно с участковым офицером Березанского ОП установили причастного к преступлению. Им оказался 37-летний ранее судимый житель поселка Красное.
По согласованию с прокуратурой, следователи сообщили мужчине о подозрении в преступлении. Орудие преступления – нож и другие вещественные доказательства — правоохранители изъяли.
По словам подозреваемого, украденные деньги он потратил на еду.
Ранее сообщалось, что 6 января из автомобиля 34-летнего мужчины в Заводском районе Николаева неизвестный похитил сумку с 70 тысячами гривен и его пневматический пистолет.
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В Березанский отдел полиции поступило сообщение от частного предпринимателя о совершении разбойного нападения на его магазин.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
По словам заявителя, злоумышленник, угрожая ножом 35-летней продавщице, завладел выручкой магазина в сумме 650 гривен. После того, как нападающий ушел, женщина позвонила хозяину, а затем – и в полицию.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По факту разбойного нападения следователи Березанского отдела полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 187 УК Украины.
Опросив пострадавшую и получив приметы нападавшего, в течение суток оперуполномоченный уголовного розыска совместно с участковым офицером Березанского ОП установили причастного к преступлению. Им оказался 37-летний ранее судимый житель поселка Красное.
По согласованию с прокуратурой, следователи сообщили мужчине о подозрении в преступлении. Орудие преступления – нож и другие вещественные доказательства — правоохранители изъяли.
По словам подозреваемого, украденные деньги он потратил на еду.
Ранее сообщалось, что 6 января из автомобиля 34-летнего мужчины в Заводском районе Николаева неизвестный похитил сумку с 70 тысячами гривен и его пневматический пистолет.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов