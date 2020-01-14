В столице во второй раз за 2 дня прорвало трубу с горячей водой. На этот раз обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел на улице Нижнеключевая, вблизи жилого комплекса Campus. Об этом пишут в сообществе dtp.kiev.ua. Напомним, вечером 13 января на ул. Антоновича в Киеве прорвало трубу с горячей водой. В результате порыва кипяток покрыл проезжую часть дороги и образовались ямы. Горячая вода из теплосети попала на нулевой этаж магазина «Ашан» и первый этаж ТРЦ «Ocean Plaza». Всех работников и посетителей эвакуировали. По информации медиков, в результате происшествия пострадали 9 человек.