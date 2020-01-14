Следственным судьей Центрального районного суда Сергеем Медюком рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения 31-летнему Валентину Пигиреву, подозреваемому в вымогательстве.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Согласно материалам ходатайства, подозреваемый по предварительному сговору группой лиц требовал у предпринимателя возврата несуществующего долга в сумме 600 тыс гривен.

Подозреваемый отрицал свою вину и отмечал, что никаких фактов вымогательства и причинения насильственных действий с его стороны не было.

Его защитники просили отказать в удовлетворении ходатайства прокурора об аресте, учитывая то, что по их мнению, досудебное следствие осуществляли неуполномоченные органы, подозрение необоснованно, а риски надуманные.

Заслушав мнения сторон и исследовав материалы ходатайства судья постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 600 тысяч гривен.

Также, следственным судьей Сергеем Медюком рассматривалось ходатайство об избрании меры пресечения другом фигуранту указанного уголовного производства, Мамеду Рзаеву.

Защитник последнего сообщил, что его подзащитный не понимает украинский язык и заявил ходатайство о привлечении переводчика, которое было удовлетворено.

Через переводчика подозреваемый сообщил, что является гражданином Азербайджана и не понимает украинский язык и просил установить сроки для перевода сообщения о подозрении и ходатайства о применении меры пресечения, с целью ознакомления с ними.

Указанное ходатайство судом удовлетворено, в заседании объявлен перерыв до 10:00 17 января.

Кроме этого, следственным судьей Центрального районного суда Светланой Скрипченко избрана мера пресечения еще одному фигуранту данного уголовного производства Антону Василюку в виде содержания под стражей до 28 февраля с возможностью внесения залога в сумме 600 тыс гривен.

Напомним, 13 января была избрана мера пресечения Вячеславу Осетрову.

Как известно, в субботу, 11 января, сотрудники Национальной полиции и Государственного бюро расследований задержали членов ОПГ, которые занималась вымогательством. Позже в полиции рассказали, что члены группировки вымогали у предпринимателя несуществующий долг в размере 660 тысяч гривен. При этом в полиции добавили, что задержали вымогателей в порядке статьи 208 УПК Украины при получении части денег в размере 250 тысяч гривен.



