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Сообщается, что вечером 14 января на заводе между Ла Канъондзи и Бонавишта произошел мощный взрыв. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Власти рекомендовали жителям близлежащих районов оставаться в домах и не открывать двери и окна, пока не будут получены сведения о причинах и последствиях взрыва.
Напомним, 3 января в Пидгаецком районе Тернопольской области произошел взрыв в здании клуба, в результате чего пострадали восемь детей.
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Сообщается, что вечером 14 января на заводе между Ла Канъондзи и Бонавишта произошел мощный взрыв. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Власти рекомендовали жителям близлежащих районов оставаться в домах и не открывать двери и окна, пока не будут получены сведения о причинах и последствиях взрыва.
Напомним, 3 января в Пидгаецком районе Тернопольской области произошел взрыв в здании клуба, в результате чего пострадали восемь детей.