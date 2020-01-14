В испанской провинции Таррагона произошел взрыв на нефтехимическом заводе, вследствие чего пострадали по меньшей мере 4 человека.

Об этом сообщает Diari de Tarragona.

Сообщается, что вечером 14 января на заводе между Ла Канъондзи и Бонавишта произошел мощный взрыв. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Власти рекомендовали жителям близлежащих районов оставаться в домах и не открывать двери и окна, пока не будут получены сведения о причинах и последствиях взрыва.

Напомним, 3 января в Пидгаецком районе Тернопольской области произошел взрыв в здании клуба, в результате чего пострадали восемь детей.