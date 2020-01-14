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В Иране задержали человека, который распространил в сети видео ракетного удара по пассажирскому самолету МАУ в Тегеране.
Об этом сообщает иранское полуофициальное информационное агентство Fars.
Он был задержан сотрудниками Корпуса стражей Исламской революции для выяснения причин и факторов, связанных с инцидентом.
В заявлении КСИР говорится о задержании оператора.
Иранский активист Нариман Гариб, который первым распространил видео в социальных сетях, опроверг это утверждение. По его словам, иранские силы безопасности арестовали «не того человека».
Он обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой мешаться в эту ситуацию и попросить Иран освободить незаконно задержанных.
По его словам, источник видео является «героем» и на данный момент находится в безопасности.
Напомним, в сети появилось еще одно видео, которое подтверждает: самолет МАУ в небе над Тегераном сбили две ракеты противовоздушной обороны Ирана. В ролике видно запуск обоих ракет, попадание и момент падения авиалайнера.
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В Иране задержали человека, который распространил в сети видео ракетного удара по пассажирскому самолету МАУ в Тегеране.
Об этом сообщает иранское полуофициальное информационное агентство Fars.
Он был задержан сотрудниками Корпуса стражей Исламской революции для выяснения причин и факторов, связанных с инцидентом.
В заявлении КСИР говорится о задержании оператора.
Иранский активист Нариман Гариб, который первым распространил видео в социальных сетях, опроверг это утверждение. По его словам, иранские силы безопасности арестовали «не того человека».
Он обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой мешаться в эту ситуацию и попросить Иран освободить незаконно задержанных.
По его словам, источник видео является «героем» и на данный момент находится в безопасности.
Напомним, в сети появилось еще одно видео, которое подтверждает: самолет МАУ в небе над Тегераном сбили две ракеты противовоздушной обороны Ирана. В ролике видно запуск обоих ракет, попадание и момент падения авиалайнера.