В Иране задержали человека, который распространил в сети видео ракетного удара по пассажирскому самолету МАУ в Тегеране.

Об этом сообщает иранское полуофициальное информационное агентство Fars.

Он был задержан сотрудниками Корпуса стражей Исламской революции для выяснения причин и факторов, связанных с инцидентом.

В заявлении КСИР говорится о задержании оператора.

Иранский активист Нариман Гариб, который первым распространил видео в социальных сетях, опроверг это утверждение. По его словам, иранские силы безопасности арестовали «не того человека».

Он обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой мешаться в эту ситуацию и попросить Иран освободить незаконно задержанных.

По его словам, источник видео является «героем» и на данный момент находится в безопасности.

Напомним, в сети появилось еще одно видео, которое подтверждает: самолет МАУ в небе над Тегераном сбили две ракеты противовоздушной обороны Ирана. В ролике видно запуск обоих ракет, попадание и момент падения авиалайнера.