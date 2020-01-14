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Сегодня, 14 января, полиция получила сообщение о госпитализации 25-летнего мужчины с инвалидностью, у которого медики диагностировали повреждение в области прямой кишки.
По словам пострадавшего, телесные повреждения ему нанесли двое подростков посторонним предметом, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Полицейские установили причастных к преступлению лиц. Ими оказались двое местных жителей 12-ти и 13-ти лет.
— Сейчас они в сопровождении родителей находятся в отделении полиции. С ними проводятся необходимые следственные действия. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия и мотивы преступления несовершеннолетних. Расследование продолжается, - сказано в сообщении.
Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 152 УК Украины «Изнасилование».
Напомним, ранее в Николаеве школьник из-за неудачной шутки одноклассника попал в больницу и был прооперирован.
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Сегодня, 14 января, полиция получила сообщение о госпитализации 25-летнего мужчины с инвалидностью, у которого медики диагностировали повреждение в области прямой кишки.
По словам пострадавшего, телесные повреждения ему нанесли двое подростков посторонним предметом, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Полицейские установили причастных к преступлению лиц. Ими оказались двое местных жителей 12-ти и 13-ти лет.
— Сейчас они в сопровождении родителей находятся в отделении полиции. С ними проводятся необходимые следственные действия. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия и мотивы преступления несовершеннолетних. Расследование продолжается, - сказано в сообщении.
Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 152 УК Украины «Изнасилование».
Напомним, ранее в Николаеве школьник из-за неудачной шутки одноклассника попал в больницу и был прооперирован.