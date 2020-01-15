Во вторник вечером, 14 января, из-за плохих погодных условий и густого тумана в аэропорту Одессы не смог приземлиться самолет, летевший из египетского Шарм-эш-Шейха.

Об этом сообщает Думская.

Самолет украинской авиакомпании Azur Air Boeing 737−800 сначала ушел в зону ожидания, а спустя некоторое время был перенаправлен на посадку в аэропорт Борисполь.

Как свидетельствуют данные с онлайн табло международного аэропорта Одессы, также отменены ближайшие рейсы из Стамбула в Одессу.

Переохлажденный туман при температуре воздуха -2 градуса значительно снижает видимость — в зоне посадки самолета она составляет не более 200 метров, авертикальна видимость — не более 60 метров.