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Во вторник вечером, 14 января, из-за плохих погодных условий и густого тумана в аэропорту Одессы не смог приземлиться самолет, летевший из египетского Шарм-эш-Шейха.
Об этом сообщает Думская.
Самолет украинской авиакомпании Azur Air Boeing 737−800 сначала ушел в зону ожидания, а спустя некоторое время был перенаправлен на посадку в аэропорт Борисполь.
Как свидетельствуют данные с онлайн табло международного аэропорта Одессы, также отменены ближайшие рейсы из Стамбула в Одессу.
Переохлажденный туман при температуре воздуха -2 градуса значительно снижает видимость — в зоне посадки самолета она составляет не более 200 метров, авертикальна видимость — не более 60 метров.
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Во вторник вечером, 14 января, из-за плохих погодных условий и густого тумана в аэропорту Одессы не смог приземлиться самолет, летевший из египетского Шарм-эш-Шейха.
Об этом сообщает Думская.
Самолет украинской авиакомпании Azur Air Boeing 737−800 сначала ушел в зону ожидания, а спустя некоторое время был перенаправлен на посадку в аэропорт Борисполь.
Как свидетельствуют данные с онлайн табло международного аэропорта Одессы, также отменены ближайшие рейсы из Стамбула в Одессу.
Переохлажденный туман при температуре воздуха -2 градуса значительно снижает видимость — в зоне посадки самолета она составляет не более 200 метров, авертикальна видимость — не более 60 метров.