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По меньшей мере, 17 детей, а также до десятка взрослых пострадали в результате сброса коммерческим самолетом реактивного топлива над площадкой начальной школы близ Лос-Анджелеса.
Об этом говорится в сообщении на официальной твиттер-странице местного пожарного департамента округа.
— Количество пострадавших достигло 17 детей и девяти взрослых. Все получили легкие повреждения, которые не нуждаются в госпитализации, - отметили в пожарно-спасательной службе.
При этом отмечается, что распоряжений местных властей об эвакуации не поступало.
Как сообщает Укринформ, инцидент произошел около полудня по местному времени в городке Кудахи, штат Калифорния.
Коммерческий самолет авиакомпании Delta, который должен был совершить экстренную посадку после недавнего взлета в международном аэропорту Лос-Анджелеса в 30 км от школы, осуществил процедуру выброса топлива из баков для облегчения собственного веса. На видео, снятом очевидцами, видно, как с крыльев авиалайнера, пролетавшего на небольшой высоте, распыляется вещество светлого цвета.
По словам пострадавших, в воздухе появился запах авиационного горючего, который разъедал глаза у людей на земле.
Ранее сообщалось, что 14 января, из-за плохих погодных условий и густого тумана в аэропорту Одессы не смог приземлиться самолет, летевший из египетского Шарм-эш-Шейха.
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По меньшей мере, 17 детей, а также до десятка взрослых пострадали в результате сброса коммерческим самолетом реактивного топлива над площадкой начальной школы близ Лос-Анджелеса.
Об этом говорится в сообщении на официальной твиттер-странице местного пожарного департамента округа.
— Количество пострадавших достигло 17 детей и девяти взрослых. Все получили легкие повреждения, которые не нуждаются в госпитализации, - отметили в пожарно-спасательной службе.
При этом отмечается, что распоряжений местных властей об эвакуации не поступало.
Как сообщает Укринформ, инцидент произошел около полудня по местному времени в городке Кудахи, штат Калифорния.
Коммерческий самолет авиакомпании Delta, который должен был совершить экстренную посадку после недавнего взлета в международном аэропорту Лос-Анджелеса в 30 км от школы, осуществил процедуру выброса топлива из баков для облегчения собственного веса. На видео, снятом очевидцами, видно, как с крыльев авиалайнера, пролетавшего на небольшой высоте, распыляется вещество светлого цвета.
По словам пострадавших, в воздухе появился запах авиационного горючего, который разъедал глаза у людей на земле.
Ранее сообщалось, что 14 января, из-за плохих погодных условий и густого тумана в аэропорту Одессы не смог приземлиться самолет, летевший из египетского Шарм-эш-Шейха.