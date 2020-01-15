Базы отдыха в Очакове оказались в зоне риска в результате масштабного оползня прибрежной зоны.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что домам, которые находятся за километр от места оползня, ничего не угрожает.

В настоящее время оползень в Очакове еще не прекратился.

— Порядка 10-15 сантиметров в сутки продолжается движение, - рассказал заместитель городского головы Очакова Алексей Васьков.

Для безопасности местных жителей самые опасные участки оползня будут ограждены. Там также установят предупредительные знаки.

Кручи на Черноморском побережье от Одессы до Очакова экологи называют приморско-сдвижным типом местности. Процессы, которые здесь происходят – неизбежны.

Напомним, что в Южном Одесской области произошел сильный оползень, в результате которого поднялось морское дно.