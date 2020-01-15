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Удар по авиабазе Т4 сирийских правительственных войск был нанесен ВВС Израиля.
Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на информационное агентство САНА.
— Израиль осуществил новую атаку на аэропорт Т4... противовоздушная оборона была немедленно активирована против вражеских ракет, уничтожив несколько из них, - цитирует агентство заявление источника.
Он отметил что четыре ракеты достигли цели, причинив материальный ущерб, жертв нет.
Ранее авиабаза уже подвергалась атакам со стороны Израиля.
В последние годы Израиль периодически наносит удары по сирийским военным базам. Целями в таких случаях обычно становятся иранские военные советники или воюющие на стороне Дамаска бойцы ливанской шиитской группировки "Хезболла"
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Удар по авиабазе Т4 сирийских правительственных войск был нанесен ВВС Израиля.
Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на информационное агентство САНА.
— Израиль осуществил новую атаку на аэропорт Т4... противовоздушная оборона была немедленно активирована против вражеских ракет, уничтожив несколько из них, - цитирует агентство заявление источника.
Он отметил что четыре ракеты достигли цели, причинив материальный ущерб, жертв нет.
Ранее авиабаза уже подвергалась атакам со стороны Израиля.
В последние годы Израиль периодически наносит удары по сирийским военным базам. Целями в таких случаях обычно становятся иранские военные советники или воюющие на стороне Дамаска бойцы ливанской шиитской группировки "Хезболла"