Удар по авиабазе Т4 сирийских правительственных войск был нанесен ВВС Израиля.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на информационное агентство САНА.

— Израиль осуществил новую атаку на аэропорт Т4... противовоздушная оборона была немедленно активирована против вражеских ракет, уничтожив несколько из них, - цитирует агентство заявление источника.

Он отметил что четыре ракеты достигли цели, причинив материальный ущерб, жертв нет.

Ранее авиабаза уже подвергалась атакам со стороны Израиля.

В последние годы Израиль периодически наносит удары по сирийским военным базам. Целями в таких случаях обычно становятся иранские военные советники или воюющие на стороне Дамаска бойцы ливанской шиитской группировки "Хезболла"