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Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
— 14 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения, - говорится в сообщении.
Четыре обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, а именно неподалеку Новотроицкого и Марьинки - из стрелкового оружия, вблизи н.п. Невельское - из крупнокалиберных пулеметов, рядом с Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Шесть обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, а именно рядом с Луганским - из станковых противотанковых гранатометов, трижды в районе н.п. Орехово - из артиллерийских систем 122 калибра - 8 снарядов, из минометов калибра 120 мм - 28 мин, с 82-мм миномета - 8 мин, а также из автоматических гранатометов вблизи Крымского - из миномета калибра 82 мм - 8 мин и из крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
— С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь по защитникам Светлодарска, где выпустили 2 мины из 82-мм миномета. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет, - добавили в штабе.
Напомним, 13 января российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня.
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Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
— 14 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения, - говорится в сообщении.
Четыре обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, а именно неподалеку Новотроицкого и Марьинки - из стрелкового оружия, вблизи н.п. Невельское - из крупнокалиберных пулеметов, рядом с Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Шесть обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, а именно рядом с Луганским - из станковых противотанковых гранатометов, трижды в районе н.п. Орехово - из артиллерийских систем 122 калибра - 8 снарядов, из минометов калибра 120 мм - 28 мин, с 82-мм миномета - 8 мин, а также из автоматических гранатометов вблизи Крымского - из миномета калибра 82 мм - 8 мин и из крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
— С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь по защитникам Светлодарска, где выпустили 2 мины из 82-мм миномета. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет, - добавили в штабе.
Напомним, 13 января российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня.