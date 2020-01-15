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В результате схода лавин в Гималаях, что были вызваны сильными снегопадами, общее число погибших в Афганистане и пакистанском Кашмире составляет 70 человек.
Об этом пишет АР со ссылкой на местных чиновников.
— Лавины, вызванные сильным снегопадами, убили 55 человек в управляемом Пакистаном Кашмире и 15 человек погибли в соседней стране Афганистан, — отмечает издание.
В этом регионе снегопады продолжаются с воскресенья: метеорологи прогнозируют, что в ближайшее время ожидается еще больше снега.
Напомним, в швейцарских Альпах в результате схода лавины пострадали два человека, еще несколько оказались под снегом.
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В результате схода лавин в Гималаях, что были вызваны сильными снегопадами, общее число погибших в Афганистане и пакистанском Кашмире составляет 70 человек.
Об этом пишет АР со ссылкой на местных чиновников.
— Лавины, вызванные сильным снегопадами, убили 55 человек в управляемом Пакистаном Кашмире и 15 человек погибли в соседней стране Афганистан, — отмечает издание.
В этом регионе снегопады продолжаются с воскресенья: метеорологи прогнозируют, что в ближайшее время ожидается еще больше снега.
Напомним, в швейцарских Альпах в результате схода лавины пострадали два человека, еще несколько оказались под снегом.