В результате схода лавин в Гималаях, что были вызваны сильными снегопадами, общее число погибших в Афганистане и пакистанском Кашмире составляет 70 человек.

Об этом пишет АР со ссылкой на местных чиновников.

— Лавины, вызванные сильным снегопадами, убили 55 человек в управляемом Пакистаном Кашмире и 15 человек погибли в соседней стране Афганистан, — отмечает издание.

В этом регионе снегопады продолжаются с воскресенья: метеорологи прогнозируют, что в ближайшее время ожидается еще больше снега.

Напомним, в швейцарских Альпах в результате схода лавины пострадали два человека, еще несколько оказались под снегом.