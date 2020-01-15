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Взрослый и двое малолетних детей погибли во время пожара в Киевской области.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
— В частном жилом доме в результате отравления продуктами горения погибли 3 человека, из них 2 детей (2015 и 2016 г.р.)... Предварительная причина пожара – курение в постели, - говорится в сообщении.
Трагедия произошла в селе Погребы Тетиевского района. Отмечается, что огонь уничтожил матрас, пожар самоликвидировался. Спасатели не привлекались.
Напомним, что в некоторых регионах Австралии коал могут причислить к животным, которые находятся под угрозой исчезновения, из-за масштабных пожаров в стране.
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Взрослый и двое малолетних детей погибли во время пожара в Киевской области.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
— В частном жилом доме в результате отравления продуктами горения погибли 3 человека, из них 2 детей (2015 и 2016 г.р.)... Предварительная причина пожара – курение в постели, - говорится в сообщении.
Трагедия произошла в селе Погребы Тетиевского района. Отмечается, что огонь уничтожил матрас, пожар самоликвидировался. Спасатели не привлекались.
Напомним, что в некоторых регионах Австралии коал могут причислить к животным, которые находятся под угрозой исчезновения, из-за масштабных пожаров в стране.