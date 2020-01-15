Взрослый и двое малолетних детей погибли во время пожара в Киевской области.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

— В частном жилом доме в результате отравления продуктами горения погибли 3 человека, из них 2 детей (2015 и 2016 г.р.)... Предварительная причина пожара – курение в постели, - говорится в сообщении.

Трагедия произошла в селе Погребы Тетиевского района. Отмечается, что огонь уничтожил матрас, пожар самоликвидировался. Спасатели не привлекались.

Напомним, что в некоторых регионах Австралии коал могут причислить к животным, которые находятся под угрозой исчезновения, из-за масштабных пожаров в стране.