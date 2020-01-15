Вчера, 14 января 2020 года в результате аварии возле Новоалексеевки (Генический район Херсонской области) пострадали четверо сотрудников полиции.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Сообщается, сотрудник Генической полиции, пребывая в отпуске, на своем автомобиле Mitsubishi не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате чего столкнулся со служебной машиной Skoda, в которой находился экипаж из трех работников крымской полиции.

Отмечается, что вероятной причиной аварии была плохая видимость в густой туман, из-за чего легковой автомобиль выехав на встречную полосу столкнулся с автомобилем полиции.

По факту ДТП в Херсонской области начато уголовное производство и назначено ряд экспертиз с целью выяснения обстоятельств аварии.

Напомним, что ночью, 7 декабря, в результате аварии погиб таксист Daewoo Lanos и его пассажир, 21-летний водитель Lexus и двое его пассажиров пострадали.