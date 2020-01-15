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С начала 2020 года по фактам насилия над детьми, что повлекло к их смерти, открыто 259 уголовных производств.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, передаёт Интерфакс-Украина.
— В Офисе генерального прокурора начал свою работу отдел противодействия насилию в отношении детей управления защиты прав детей и противодействия насилию. Новое подразделение будет заниматься защитой прав несовершеннолетних, ставших жертвами насилия или свидетелями преступлений, - говорится в сообщении.
Уже с начала года по фактам насилия над детьми, повлекших к их смерти, открыто 259 уголовных производств по статье 115 УК Украины (умышленное убийство), где процессуальное руководство осуществляется ювенальными прокурорами.
Напомним, что с 2010 года количество случаев применения насилия в отношении детей в кризисных регионах выросло почти в три раза и превысило 170 000.
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С начала 2020 года по фактам насилия над детьми, что повлекло к их смерти, открыто 259 уголовных производств.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, передаёт Интерфакс-Украина.
— В Офисе генерального прокурора начал свою работу отдел противодействия насилию в отношении детей управления защиты прав детей и противодействия насилию. Новое подразделение будет заниматься защитой прав несовершеннолетних, ставших жертвами насилия или свидетелями преступлений, - говорится в сообщении.
Уже с начала года по фактам насилия над детьми, повлекших к их смерти, открыто 259 уголовных производств по статье 115 УК Украины (умышленное убийство), где процессуальное руководство осуществляется ювенальными прокурорами.
Напомним, что с 2010 года количество случаев применения насилия в отношении детей в кризисных регионах выросло почти в три раза и превысило 170 000.