|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:33
|Заход солнца:
|16:29
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:52
|Заход солнца:
|16:21
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.8 грн
|24.2 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.8 грн
Дым от пожаров в Австралии 14 января сделал полный оборот вокруг Земли.
Об этом сообщает NASA.
Космическое агентство начало изучать дымовой шлейф еще с декабря. В NASA сообщили, что сначала дым из Австралии добрался до Южной Америки, через который там появился туман.
Из-за дыма в Новой Зеландии потемнел снег на горных склонах, также там ухудшилось качество воздуха. По данным NASA, качество воздуха ухудшилось во всех регионах, где проходил дым.
Напомним, что 8 ноября, по стечению высокой температуры (35 градусов Цельсия) и сильных ветров на территории двух штатов возникло сразу 99 локальных пожаров. Позже власти австралийских штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд объявили чрезвычайное положение из-за катастрофического «уровня лесных пожаров» в регионе — впервые за последние 10 лет. По последним данным, пожары охватили не менее пяти штатов. Погибли 23 человека и более миллиарда животных.
Австралийская национальная служба парков и дикой природы организовала доставку еды для животных, живущих в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от масштабных лесных пожаров.
В некоторых регионах Австралии коал могут причислить к животным, которые находятся под угрозой исчезновения, из-за масштабных пожаров в стране.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
Дым от пожаров в Австралии 14 января сделал полный оборот вокруг Земли.
Об этом сообщает NASA.
Космическое агентство начало изучать дымовой шлейф еще с декабря. В NASA сообщили, что сначала дым из Австралии добрался до Южной Америки, через который там появился туман.
Из-за дыма в Новой Зеландии потемнел снег на горных склонах, также там ухудшилось качество воздуха. По данным NASA, качество воздуха ухудшилось во всех регионах, где проходил дым.
Напомним, что 8 ноября, по стечению высокой температуры (35 градусов Цельсия) и сильных ветров на территории двух штатов возникло сразу 99 локальных пожаров. Позже власти австралийских штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд объявили чрезвычайное положение из-за катастрофического «уровня лесных пожаров» в регионе — впервые за последние 10 лет. По последним данным, пожары охватили не менее пяти штатов. Погибли 23 человека и более миллиарда животных.
Австралийская национальная служба парков и дикой природы организовала доставку еды для животных, живущих в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от масштабных лесных пожаров.
В некоторых регионах Австралии коал могут причислить к животным, которые находятся под угрозой исчезновения, из-за масштабных пожаров в стране.