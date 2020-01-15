Об этом сообщает NASA.

Космическое агентство начало изучать дымовой шлейф еще с декабря. В NASA сообщили, что сначала дым из Австралии добрался до Южной Америки, через который там появился туман.

Из-за дыма в Новой Зеландии потемнел снег на горных склонах, также там ухудшилось качество воздуха. По данным NASA, качество воздуха ухудшилось во всех регионах, где проходил дым.

Напомним, что 8 ноября, по стечению высокой температуры (35 градусов Цельсия) и сильных ветров на территории двух штатов возникло сразу 99 локальных пожаров. Позже власти австралийских штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд объявили чрезвычайное положение из-за катастрофического «уровня лесных пожаров» в регионе — впервые за последние 10 лет. По последним данным, пожары охватили не менее пяти штатов. Погибли 23 человека и более миллиарда животных.

Австралийская национальная служба парков и дикой природы организовала доставку еды для животных, живущих в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от масштабных лесных пожаров.

В некоторых регионах Австралии коал могут причислить к животным, которые находятся под угрозой исчезновения, из-за масштабных пожаров в стране.