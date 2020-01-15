Во дворе жилого дома по улице Героев Севастополя в Соломенском районе Киева нашли тело новорожденной девочки в мусорном баке.

Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы в среду, 15 января.

— Прохожий увидел пакет с ребенком в мусорном баке. Судебно-медицинский эксперт после осмотра ребенка сообщил, что внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружил, – сказано в сообщении.

Причину смерти установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по статье 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Сейчас полиция устанавливает наличие записей камер видеонаблюдения и готовит запросы в роддома и больницы. Правоохранители пытаются найти женщину, которая родила ребенка, а также установить причины и обстоятельства его смерти.

Напомним, жительница Николаева убила своего новорожденного сына и, чтобы избавиться от него, выкинула тело в контейнер для мусора.