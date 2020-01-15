Под вечер вторника пограничники отдела Иванков Житомирского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции Украины в зоне отчуждения обнаружили любителей незаконной охоты.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

- Четверо граждан Украины на автомобиле вне установленных пунктов контроля пересекли тыловую границу зоны обязательного отселения. Сталкеры намеревались поймать дичь на отселенной территории. Каждый из мужчин имел с собой охотничье оружие и соответствующий боекомплект. На одно из ружей отсутствовали документы, - сообщили в пресс-службе.

На правонарушителей составили административные протоколы по ст. 46-1 КУоАП - «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиационному загрязнению».

Оружие и боеприпасы установленным порядком передали другим компетентным правоохранительным органам. Проверочные мероприятия продолжаются.

Отметим, в 2019 году был установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения ЧАЭС, сообщили в Государственном агентстве по управлению зоной.