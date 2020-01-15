Вчера, 14 января, на Николаевщине произошло 4 пожара в жилом секторе. Два пожара произошли в области, а два - в Николаеве. Причиной возгаораний в городе стало короткое замыкание электросети.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В этот день дважды зафиксировали пожары в квартирах николаевцев на проспекте Богоявленском и улице Колодезной. В первом случае пожар бытовых электроприборов (фен, стиральная машина), в другом (удлинителя и елки) стало короткое замыкание электросети.

В 6:04 дежурный караул пожарно-спасательной части выехал на тушение частного жилого дома на улице Валерия Бойченко в Новом Буге. Как выяснилось, горел одновременно несколько комнат и огонь успел перекинуться на перекрытия здания. В 6:26 пожар площадью 50 м2 локализовали, а в 7:26 - ликвидировали. Причина устанавливается.

Вечером, в 20:04 сообщили о пожаре летней кухни на улице Молодежной в селе Бугское Вознесенского района. По прибытию было установлено, что огонь с летней кухни перекинулся на перекрытия гаража. В 20:30 пожар на площади 30 м2 локализовали, в 20:50 - ликвидировали, его причина устанавливается.

К тушению привлекалось 5 единиц техники, 17 человек. На местах работали аварийные бригады АО «Николаевгаз», «Николаевоблэнерго» и сотрудники полиции.

Напомним, что в Николаеве в результате поджога выгорело 3 гектара камыша.