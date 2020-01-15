|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:33
|Заход солнца:
|16:29
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:52
|Заход солнца:
|16:21
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.8 грн
|24.2 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.8 грн
Вчера, 14 января, на Николаевщине произошло 4 пожара в жилом секторе. Два пожара произошли в области, а два - в Николаеве. Причиной возгаораний в городе стало короткое замыкание электросети.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
В этот день дважды зафиксировали пожары в квартирах николаевцев на проспекте Богоявленском и улице Колодезной. В первом случае пожар бытовых электроприборов (фен, стиральная машина), в другом (удлинителя и елки) стало короткое замыкание электросети.
В 6:04 дежурный караул пожарно-спасательной части выехал на тушение частного жилого дома на улице Валерия Бойченко в Новом Буге. Как выяснилось, горел одновременно несколько комнат и огонь успел перекинуться на перекрытия здания. В 6:26 пожар площадью 50 м2 локализовали, а в 7:26 - ликвидировали. Причина устанавливается.
Вечером, в 20:04 сообщили о пожаре летней кухни на улице Молодежной в селе Бугское Вознесенского района. По прибытию было установлено, что огонь с летней кухни перекинулся на перекрытия гаража. В 20:30 пожар на площади 30 м2 локализовали, в 20:50 - ликвидировали, его причина устанавливается.
К тушению привлекалось 5 единиц техники, 17 человек. На местах работали аварийные бригады АО «Николаевгаз», «Николаевоблэнерго» и сотрудники полиции.
Напомним, что в Николаеве в результате поджога выгорело 3 гектара камыша.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
Вчера, 14 января, на Николаевщине произошло 4 пожара в жилом секторе. Два пожара произошли в области, а два - в Николаеве. Причиной возгаораний в городе стало короткое замыкание электросети.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
В этот день дважды зафиксировали пожары в квартирах николаевцев на проспекте Богоявленском и улице Колодезной. В первом случае пожар бытовых электроприборов (фен, стиральная машина), в другом (удлинителя и елки) стало короткое замыкание электросети.
В 6:04 дежурный караул пожарно-спасательной части выехал на тушение частного жилого дома на улице Валерия Бойченко в Новом Буге. Как выяснилось, горел одновременно несколько комнат и огонь успел перекинуться на перекрытия здания. В 6:26 пожар площадью 50 м2 локализовали, а в 7:26 - ликвидировали. Причина устанавливается.
Вечером, в 20:04 сообщили о пожаре летней кухни на улице Молодежной в селе Бугское Вознесенского района. По прибытию было установлено, что огонь с летней кухни перекинулся на перекрытия гаража. В 20:30 пожар на площади 30 м2 локализовали, в 20:50 - ликвидировали, его причина устанавливается.
К тушению привлекалось 5 единиц техники, 17 человек. На местах работали аварийные бригады АО «Николаевгаз», «Николаевоблэнерго» и сотрудники полиции.
Напомним, что в Николаеве в результате поджога выгорело 3 гектара камыша.