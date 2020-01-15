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В Южноукраинске на Николаевщине в ночь на 15 января из-за короткого замыкания электросети загорелся Chevrolet Aveo.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.
Так, 15 января в 1:57 по экстренному номеру «101» сообщили о пожаре автомобиля Chevrolet Aveo на улице Энергостроителей в Южноукраинске. По указанному адресу выехал дежурное отделение 25 государственной пожарно спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
- В 2:03 пожар был локализован, 2:05 - ликвидировали на площади 2 квадратных метра. Ее вероятная причина - короткое замыкание электросети. К тушению привлекалась 1 единица техники и 4 человека, - сказано в сообщении.
Напомним, в Первомайске на улице Коротченко спасатели тушили пожар автомобиля Opel Astra.
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В Южноукраинске на Николаевщине в ночь на 15 января из-за короткого замыкания электросети загорелся Chevrolet Aveo.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.
Так, 15 января в 1:57 по экстренному номеру «101» сообщили о пожаре автомобиля Chevrolet Aveo на улице Энергостроителей в Южноукраинске. По указанному адресу выехал дежурное отделение 25 государственной пожарно спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
- В 2:03 пожар был локализован, 2:05 - ликвидировали на площади 2 квадратных метра. Ее вероятная причина - короткое замыкание электросети. К тушению привлекалась 1 единица техники и 4 человека, - сказано в сообщении.
Напомним, в Первомайске на улице Коротченко спасатели тушили пожар автомобиля Opel Astra.