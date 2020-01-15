Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов устроил брифинг для журналистов в Одессе, на который не пустили представителей местных СМИ.

Об этом сообщили издание Думская.

По данным издания, сегодня, 15 января в здание налоговой на Семинарской улице проходил брифинг на который не пустили корреспондентов и операторов некоторых изданий и телеканалов: «Думская», «Думская ТВ», «Пушкинская», «Редакция», «5-й телеканал», «Украина». Охранник заявил, что пропускает только журналистов, которые есть в списках.

По каким принципам составлен список, и на каком основании прессу не пускают на брифинг в государственное учреждение никто так и не пояснил. Вместе с тем на брифинг пропустили журналистов «1+1» и «Интер».

Пресс-секретарь Сергея Верланова заявила, что пустить всех работников СМИ не смогли, так как здание Налоговой службы является «режимным объектом».

Напомним, Государственная налоговая служба Украины проведет проверку руководителей всех территориальных органов и центрального аппарата.