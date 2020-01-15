Работнику Каховского отдела полиции сообщили о подозрении в сокрытии убийства местного жителя Владимира Чебукина, которое произошло в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В сообщении сказано, что действующий работник Нацполиции присутствовал во время убийства, в совершении которого подозревается местный житель — бывший работник полиции.

По версии следствия, с целью скрыть умышленное убийство после ссоры с потерпевшим, сразу после смертельных выстрелов предполагаемого убийцы присутствующими во время совершения преступления был разработан план уничтожения доказательств, фальсификации обстоятельств происшествия и имитирование самообороны.

«Полицейский взял травматический пистолет потерпевшего, с которого тот не совершил ни одного выстрела, обмотал ногу предполагаемого убийцы брезентом и пытался сделать выстрел в ногу, но не попал. Поскольку в травматическом пистолете потерпевшего был только один патрон, план инсценировки самообороны не удалось воплотить», - говорится в сообщении.

Работнику Каховского отдела полиции сообщили о подозрении в сокрытии убийства (ч.1 ст.396 УК).

Из-за действий полицейского, правоохранители рассматривали ложную версию убийства с целью самозащиты. В случае доказательства вины, мужчине грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок, отмечают в ГБР.

Кроме того, следствие устанавливает участие других присутствующих во время преступления.

Правоохранители изучают действия всех членов следственно-оперативной группы полиции, которые выезжали на место убийства и участвовали в проведении осмотра места происшествия. После этого будет решен вопрос о привлечении к уголовной ответственности других правоохранителей, причастных к сокрытию умышленного убийства.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области уволили трех полицейских, которые не обеспечили расследование резонансного убийства в Каховке, а также отстранили начальника отдела.

Как известно, в новогоднюю ночь в городе Каховка в Херсонской области убили 26-летнего мужчину. 4 января начались массовые акции протеста, после того, как появилась информация о попытках со стороны полиции скрыть некоторые детали, которые помогли бы расследовать убийство местного жителя, произошедшее накануне.

ГБР начало расследование в отношении работника одного из отделов ГУНП в Херсонской области, который может быть причастен к убийству 26-летнего мужчины.

В свою очередь председатель Херсонской ОГА заявил, что связи и знакомства не помогут виновным в убийстве 26-летнего местного жителя избежать наказания.