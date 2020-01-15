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В Николаеве пропала жительница Заводского района Ирина Аркушенко, которая имеет расстройство здоровья.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Николаевской области.
Женщина ушла из дому на ул. Курортная еще 27 декабря и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост —165 см, крепкого телосложения, глаза зеленые, волосы темные до плеч, носит очки для коррекции зрения.
Была одета в куртку с капюшоном темно-синего цвета, брюки темно-коричневого цвета.
Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой, или предоставить полезную информацию, сообщить в Заводский отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Белая, 44, или по телефонам (0512) 34-11-98, 102.
Ранее сообщалось, что в Николаеве Центральным отделом полиции разыскивается без вести пропавшая Мельникова Ирина Владимировна 1973 года рождения.
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В Николаеве пропала жительница Заводского района Ирина Аркушенко, которая имеет расстройство здоровья.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Николаевской области.
Женщина ушла из дому на ул. Курортная еще 27 декабря и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост —165 см, крепкого телосложения, глаза зеленые, волосы темные до плеч, носит очки для коррекции зрения.
Была одета в куртку с капюшоном темно-синего цвета, брюки темно-коричневого цвета.
Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой, или предоставить полезную информацию, сообщить в Заводский отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Белая, 44, или по телефонам (0512) 34-11-98, 102.
Ранее сообщалось, что в Николаеве Центральным отделом полиции разыскивается без вести пропавшая Мельникова Ирина Владимировна 1973 года рождения.