В период с 8 по 15 января, инспекторами рыбоохранного патруля Николаевской области была проведена серия рыбоохранных рейдов во время которых раскрыто 27 нарушений природоохранного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Государственного агентства рыбного хозяйства.

Выявлено 11 грубых нарушений по признакам ч. 4 ст. 85 КУоАП, которые нанесли убытки в сумме 17 595 гривен. Изъято 83,1 кг водных биоресурсов и 36 незаконных орудий лова.

11 января рыбоохранный патруль разоблачил нарушителя с молодняком судака. Инцидент произошел в акватории Бугского лимана возле микрорайона Малая Корениха. Нарушитель с помощью 2-х сеток поймал судака, который еще не достиг допустимого к вылову размера. Ущерб, нанесенный нарушением, составил 4590 гривен.

«Значительное количество нарушений уличенных государственными инспекторами за эту неделю грубые по признакам ч. 4 ст. 85 КУоАП. Недобросовестные рыбаки выходят «на промысел» даже днем и, пренебрегая правилами, ловят сетками молодь рыбы. Особое внимание в рейдах пока уделяем зимовальным ямам, это места на водоемах где запрещено ловить рыбу. Запрет будет действовать до весенне-летнего нереста», - котметили в управлении.

Еще одно грубое нарушение выявил рыбпатруль совместно с общественностью 12 января. На реке Южный Буг дайвер с помощью подводного снаряжения и ружья подстрелил 11 сомов, 5 сазанов и 5 судаков. Ущерб, нанесенный данным нарушением составили 8330 гривен. Инцидент произошел возле села Брод Первомайского района Николаевской области.

Материалы о нарушениях готовятся к передаче в суды. Нарушителям придется заплатить штрафы за нарушение правил рыболовства, а также дополнительно за каждую незаконно добытую рыбу.

Ранее сообщалось, что в ночь с 9 на 10 января полицейские в ходе профилактического рейда в акватории реки Южный Буг изъяли около 50 килограммов рыбы и 37 раков вместе с браконьерским орудием.