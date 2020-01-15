В среду вечером, 15 января, в Николаеве возле спорткомплекса «Зоря» — «Машпроект» на улице Театральной произошел конфликт между двумя компаниями. Разборки закончились стрельбой из травматического оружия.

Фото с места происшествия опубликовал в Facebook Федор Левченко.

Как сообщают НовостиN, двое жителей Николаева договорились встретиться, чтобы выяснить отношения. Поводом для этого стала сожительница одного из них, которая пожаловалась знакомому на своего же сожителя. По словам девушки, «кавалер» регулярно бьет ее, отнимает пособие, которое она получает на их 7-месячного ребенка, украл мобильный телефон и т. д.

На встречу, которую назначили возле спорткомплекса «Зори», каждая из сторон пришла с «группой поддержки». Разговор очень быстро перерос в ссору, в ходе которой один из участников конфликта подошел к припаркованному рядом автомобилю «Мерседес А160» и вернулся оттуда уже с пистолетом. Сначала он выстрелил в землю, а после и в ногу одному из своих оппонентов. Парень продолжил стрельбу. На помощь ему пришел его товарищ, также с пистолетом, который до этого сидел в «Мерседесе». Вдвоем они сделали около 10 выстрелов, после чего сели в машину и уехали.

В результате инцидента были ранены два человека: один в ногу, второй — в лицо. Последнему, также разбили рукояткой пистолета голову.

Случайные свидетели происшествия вызвали полицию. По вызову прибыло несколько экипажей патрульных, а также спецподразделение полиции «ТОР». На месте происшествия были обнаружены несколько гильз от травматического пистолета.

Через некоторое время полицейским удалось обнаружить скрывшийся «Мерседес» во дворе дома 2А по ул. Васляева. В нем полицейские задержали одного человека. Пистолет задержанный успел выбросить в мусорный контейнер, где его и обнаружили полицейские. По предварительным данным это «травмат» на базе пистолета Макарова — ПМ-Р. Остальных злоумышленников разыскивает полиция.