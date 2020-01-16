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Вчера, 15 января в офис Службы автомобильных дорог в Одесской области незаконно ворвался Араик Амирханян - руководитель нескольких подрядных компаний, выполняющих дорожные работы в области.
Об этом сообщается на странице «Укравтодораа» в Facebook.
Охранники во главе с Араиком Амирханяном сломали шлагбаум и ворвались в помещение Службы автомобильных дорог.
— Неэтичное поведение, блокирование работы государственных учреждений, нецензурная брань и давление на работников - не тот язык, которым нужно говорить в современной Украине. «Укравтодор» решительно осуждает любые действия, которые мешают эффективной работе дорожных служб и развития страны в целом!- сказано в заявлении «Укравтодора».
В ведомстве отмечают, это уже не первая подобная выходка бизнесмена.
— Весной прошлого года Амирханян с неизвестными лицами совершил нападение на Службу автомобильных дорог в Одесской области и был арестован. Но вскоре был освобожден под залог 20 миллионов гривен. Также в прошлом году Араик Амирханнян незаконно ворвался в Службу автомобильных дорог в Николаевской области, нецензурно выражался и угрожал сотрудникам Службы. В отношении Араика Амирханянна открыты ряд уголовных дел, которые находятся на стадии расследования, - рассказали в «Укравтодоре».
Напомним, 19 июня прошлого года работники СБУ задержали фактического владельца ООО «Полтавабудцентр» Араика Амирханяна в помещении Антимонопольного комитета.
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Вчера, 15 января в офис Службы автомобильных дорог в Одесской области незаконно ворвался Араик Амирханян - руководитель нескольких подрядных компаний, выполняющих дорожные работы в области.
Об этом сообщается на странице «Укравтодораа» в Facebook.
Охранники во главе с Араиком Амирханяном сломали шлагбаум и ворвались в помещение Службы автомобильных дорог.
— Неэтичное поведение, блокирование работы государственных учреждений, нецензурная брань и давление на работников - не тот язык, которым нужно говорить в современной Украине. «Укравтодор» решительно осуждает любые действия, которые мешают эффективной работе дорожных служб и развития страны в целом!- сказано в заявлении «Укравтодора».
В ведомстве отмечают, это уже не первая подобная выходка бизнесмена.
— Весной прошлого года Амирханян с неизвестными лицами совершил нападение на Службу автомобильных дорог в Одесской области и был арестован. Но вскоре был освобожден под залог 20 миллионов гривен. Также в прошлом году Араик Амирханнян незаконно ворвался в Службу автомобильных дорог в Николаевской области, нецензурно выражался и угрожал сотрудникам Службы. В отношении Араика Амирханянна открыты ряд уголовных дел, которые находятся на стадии расследования, - рассказали в «Укравтодоре».
Напомним, 19 июня прошлого года работники СБУ задержали фактического владельца ООО «Полтавабудцентр» Араика Амирханяна в помещении Антимонопольного комитета.