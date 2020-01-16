За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб украинский военнослужащий, с начала текущих суток зафиксирован один обстрел.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

- 15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня… в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, – говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в Фейсбук в четверг утром.

Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В штабе подчеркнули, что присутствовала снайперская активность.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики совершили 7 обстрелов: недалеко от Песок - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Васильевки - из крупнокалиберного пулемета; два раза рядом с Павлополем - с БПЛА боевики сбросили 6 гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30-мм; неподалеку Авдеевки - из снайперской винтовки; вблизи Широкино - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; рядом с Невельским - из крупнокалиберного пулемета.

Четыре обстрела боевиков зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, а именно: вблизи со Светлодарском - из миномета калибра 82-мм было выпущено 2 мины; два раза недалеко от Орехово - из артиллерии калибра 152-мм - 6 снарядов, 120-мм миномета - 27 мин; рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120-мм - 14 мин и автоматических станковых гранатометов.

- С начала текущих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Майского. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет, – отметили в штабе.

Напомним, 14января, незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военнослужащих.