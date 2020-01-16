Сегодня, 16 января, в Николаеве из-за порыва теплосети по адресу Молодогвардейская, 59 будет проводиться ремонт и замена части трубопровода: от подачи тепла «Николаевоблтеплоэнерго» отключит 15 домов и детский сад №69.

Об этом сообщается на странице «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.

Отмечается, что будет проводится демонтаж и замена 12 метров трубопровода. Работы планируют завершить до 18:00.

— Сегодня, 16 января 2020 года, работники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» оперативно проводят аварийно-восстановительные работы, а именно демонтаж и замена части трубопровода диаметром 150 мм, длиной 12 м., В результате обнаружения порыва тепловой сети по адресу Молодогвардейская, 59. От централизованного теплоснабжения будут отключены следующие дома: проспект Богоявленский, 36, 38, 40, 42, 42а; улица Молодогвардейская, 57, 59, 61, 63, 65, 57а, 57б; улица 28 Армии, 12, 14, 15; детский сад № 69. Ремонтные работы планируется закончить до 18.00, - говорится в сообщении.

Напомним, что в ЧАО «Николаевская ТЭЦ» объяснили, что большие суммы в платежках за тепло за декабрь 2019 года связаны с перерасчетом за ноябрь.