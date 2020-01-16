Вчера 15 января в Николаеве на территории садового товарищества «Активист» горел двухэтажный дачный дом.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

По указанному адресу прибыли одно отделение 2 государственной пожарно-спасательной части, два от аварийно-спасательной части аварийно спасательного отряда специального назначения, дежурная смена оперативно координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Пожарными в составе звена газодымозащитной службы установлено, что очаг пожара возник на втором этаже и огонь успел распространиться на площадь 50 кв м. Благодаря оперативной работе сотрудников ГСЧС удалось не допустить распространения пламени на более низкий этаж.

Причина пожара устанавливается. К его тушению привлекалось 11 спасателей, 3 единицы пожарно-спасательной техники. На месте работали сотрудники правоохранительных органов, аварийные бригады ОАО Николаевгаз.

Напомним, 13 января, в Николаеве женщина из-за курения в постели едва не сожгла квартиру.