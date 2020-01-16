В Днепровском районе Киева в четверг утром во время движения мусоровоза водитель обнаружил дым, идущий из мусорного контейнера, после чего приехал в пожарную часть, где спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Госслужбы Украины по ЧС.

— 16 января в 8:40 к 16-й государственной пожарно-спасательной части, в Днепровском районе столицы, подъехал мусоровоз. Как оказалось, во время движения автротранспорта водитель увидел, что из контейнера для мусора идет дым. К счастью, мусоровоз двигался по бул-ру Перова, недалеко от пожарной части. Поэтому, мужчина, не теряя времени, решил подъехать части и сразу обратиться за помощью к пожарным, - сказано в сообщении.

Спасатели приступили к тушению пожара и уже в 08:53 возгорание было локализовано, а в 09:03 - ликвидировано. Вследствие возгорания поврежден контейнер для мусора.

— К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается, - уточняется в сообщении.

Напомним, в Первомайске на улице Коротченко спасатели тушили пожар автомобиля Opel Astra.