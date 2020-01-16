В среду, 15 января в зоне проведения ООС от пули снайпера погиб 24-летний военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Алексей Кучкин.

Об этом сообщается на странице «92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко» в Facebook.

— 15 января в нашей военной семье случилось большое горе - мы потеряли собрата. В результате обстрела снайпера в направлении населенного пункта Каштановый получил пулевое ранение головы старший солдат Кучкин Алексей Викторович, - сказано в сообщении

Сообщается, что Кучкин был старшим стрелком механизированного батальона. Собратья бойца рассказали, что боец дежурил на опорном пункте, вражеский снайпер попал ему в лицо. Раненого пытались быстро эвакуировать, доставив в больницу, однако, он умер.

Алексею Кучкину было 24 года, три из которых он служил в рядах Вооруженных сил Украины. Родом из Харьковской области. Недавно женился. От первого брака имеет сына школьного возраста.

Напомним, что во время обстрела 9 января в зоне боевых действий на Донбассе погиб 23-летний старший солдат 28 отдельной механизированной бригады Николай Довженко.